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Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

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Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

Zincir marketlerde satılan ballar da bu kez listede. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahteciliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Yoğun denetimlerle çok sayıda firma ifşa edilirken, hileli ürün listesine her geçen gün yeni ürünler ekleniyor. Bakanlık "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Listede baldan zeytinyağına pek çok ürün yer aldı.

Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler listeler ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu kez listede hem bal hem de zeytinyağı var. 

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Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

Tarım Bakanlığının yayınladığı son listede E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Önce sahte bal markalarını sıralayalım;

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Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

Markalar şöyle ;
-Haskaymak
-Erzincan Birlik Bal
-Pervari sepeti
-Pervari

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Bu bal markaları sahte zincir marketlerde de var Tarım bakanlığı yeni liste

-Köseoğlu bal
-Haskaymak
-Abalı
-Vitamel

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