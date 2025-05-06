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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 10 saat sular yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 10 saat sular yok

İSTANBUL'da yarın 3 ilçede sular kesilecek. İSKİ 6 Mayıs 2025 tarihindeplanlı kesintiye gitti. İlçelere 10 saat süreyle su verilemeyecek.

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İSKİ yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."

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