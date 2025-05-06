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Sompo Sigorta'da üst düzey atama

Sompo Sigorta'da üst düzey atama

Sompo Sigorta'nın yeni İnsan Kaynakları Başkanı Hande Savlı Balkaya oldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak başarılı projelere imza atan Balkaya, yeni göreviyle Sompo Sigorta'nın insan kaynakları ve organizasyonel gelişim stratejilerine liderlik edecek. Balkaya, aynı zamanda İcra Kurulu'nda da yer alacak.

Hande Savlı Balkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden lisans, aynı üniversitenin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

İnsan Kaynakları alanında 25 yıllık deneyime sahip Balkaya, kariyeri boyunca Coca-Cola İçecek, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ingram Micro ve Haleon gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde Türkiye, Almanya ve Hollanda gibi farklı coğrafyalarda İK liderliği pozisyonlarında görev üstlendi.

Balkaya'nın öncülüğünde Sompo Sigorta, insan kaynağını güçlendirmeye, çalışan deneyimini iyileştirmeye ve şirketin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye devam edecek.

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