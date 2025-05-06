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GSK Türkiye'de üst düzey atama

GSK Türkiye'de üst düzey atama

GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörü Serdar Öztürk Oldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişim ve yetenek yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, organizasyon yapısını ve Liderlik Ekibini, gerçekleştirdiği yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda GSK Aşı Bölgesel Medikal Direktörü Serdar Öztürk, GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine getirildi.

İlaç ve sağlık sektöründe toplam 30 yılı aşkın deneyime sahip Öztürk, 1991'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Halk Sağlığı alanında doktorası bulunan Öztürk, aynı zamanda AIDS Savaşım Derneği'nde birçok ulusal projeyi yönetti.

GSK Türkiye Aşı ve Anti-infektifler Medikal Ekibi'ne 2011'de katılan Öztürk, 2012-2022 yıllarında Gelişen Pazarlar Aşı Medikal Ekibi'ne liderlik etti.

Nisan 2023'ten beri GSK Aşı Bölgesel Medikal (Çin ve Kıtalararası Bölge) Direktörlüğü görevini yürüten Öztürk, 1 Mayıs itibarıyla GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevini üstlenecek.

Öztürk, yeni görevinde GSK Türkiye Liderlik Ekibi'nde yer alacak.

gsk
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