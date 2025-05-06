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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den uğradığı saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den uğradığı saldırıya ilişkin açıklama

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin çıkışında uğradığı saldırıya ilişkin, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı.

Özgür Özel, Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını ve onların bir idealin üç neferi, üç fidanı olduklarının herkesçe kabul edildiğini söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz"

"İşlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler, 'Bugün sadece bir cümle bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin, kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için, biz de onlara 'Bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız, ama demokrasi ile varız, Meclis'le varız, insan haklarıyla varız.  Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın, o zaman varız' dediğimiz için, kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için mesaj yolluyorlar.

Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla."

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