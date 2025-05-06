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Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Halk TV Anahaber sunucusu Ece Üner hakkında "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.

Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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