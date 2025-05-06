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TBMM, yarın Genel Kurul’da Sırrı Süreyya Önder’i anacak

TBMM, yarın Genel Kurul’da Sırrı Süreyya Önder’i anacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM Genel Kurulu'nda yarın anma töreni düzenlenecek. Saygı duruşuyla başlayacak törende siyasi partilerin temsilcileri Önder için konuşacak.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda yarın (7 Mayıs Çarşamba) düzenlenecek törenle anılacak.

Saygı duruşuyla başlayacak anma töreninde, birleşimi yönetecek TBMM başkanvekilinin yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri, Önder için konuşacak ve taziye dileklerini iletecek.

Törenin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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