Kıyıda fark edildi... Ekipler soluğu bölgede aldı! Alman yapımı çıktı

Bursa'da İznik Gölü kıyısında top mermisi vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanları, patlamamış top mermisini imha etti.

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İznik Gölü'nün Orhangazi kıyısında top mermisi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alınan top mermisi, fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Top mermisinin 1909 Alman yapımı olduğu öğrenildi. Bu arada, 3 Mayıs'ta aynı bölgede bulunan başka bir top mermisi de imha edilmişti.