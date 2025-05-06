Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! "Seni köprüde sallandırırım"

Daha önce uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek yine bomba bir olayla anılıyor. Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkileri hakkında yaptığı bir paylaşıma gelen yorumla deliye döndü.