Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı! "Seni köprüde sallandırırım"
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek sosyal medyada bir kişiye tehditler savurdu. Civelek "Beni kendin gibi varoş zannettin sanırım" deyip ardından "Seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür" ifadesini kullandı. Civelek hakkında soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Daha önce uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek yine bomba bir olayla anılıyor. Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkileri hakkında yaptığı bir paylaşıma gelen yorumla deliye döndü.
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah'ta yer alan iddiaya göre yaşanan olay ise şöyle:
Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı.
Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.