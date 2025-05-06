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Kadıköy'deki Hakkı Değer Ortaokulu'nda bilim şöleni büyük ilgi gördü

Kadıköy'deki Hakkı Değer Ortaokulu'nda bilim şöleni büyük ilgi gördü

İstanbul Kadıköy’de bulunan Hakkı Değer Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve projelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen fuar, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden yoğun ilgi gördü.

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İstanbul Kadıköy’de buluna Hakkı Değer Ortaokulu'nun sergilediği etkinlik takdir topladı.

TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı'nda fen bilimlerinden teknolojiye, matematikten sosyal bilimlere uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan projeler sergilendi. Ziyaretçiler, öğrencilerin projelerini dinleme ve çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılışını Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Tahir Uygur gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında bilimsel üretimin ve sorgulayıcı düşünmenin önemine vurgu yapan Uygur, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen okul yöneticilerine, projede koordinatörlük yapan öğretmenlere ve projeleriyle katkı sunan öğrencilere teşekkür etti.

Kadıköy'deki Hakkı Değer Ortaokulu'nda bilim şöleni büyük ilgi gördü - Resim: 0

Bilim insanlarının ilk adımları

Hakkı Değer Ortaokulu Müdürü Lokman Yılmaz, "Bugün burada sergilenen her bir proje, geleceğin bilim insanlarının ilk adımlarını temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı ve milli teknoloji hamlesi yolunda daha aydınlık yarınlara Öğrencilerimizle birlikte Bilimin ışığında, yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Projelerini sergilediler

Kadıköy'deki Hakkı Değer Ortaokulu'nda bilim şöleni büyük ilgi gördü - Resim: 1

Eğitimin parlayan yıldızı

TÜBİTAK 4006 - B Bilim Fuarı şenliğimize karşı yaşanan yoğunluktan son derece mutlu olduklarını belirten Yılmaz, Hakkı Değer Ortaokulu olarak; eğitimin parlayan yıldızı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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