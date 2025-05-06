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İlk iş günüydü! Antalya'da işçi merdiven boşluğuna düşüp öldü

İlk iş günüydü! Antalya'da işçi merdiven boşluğuna düşüp öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatın merdiven boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

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Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki bir site inşaatının kalıplarını sökerken dengesini kaybeden Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Şantiyedeki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk iş günüydü! Antalya'da işçi merdiven boşluğuna düşüp öldü - Resim: 0

Bu sabah işe başlamış

Sağlık ekibi, Mirrey'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mirrey'in bu sabah işe başladığı ve ailesinin Suriye'de olduğu öğrenildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İlk iş günüydü! Antalya'da işçi merdiven boşluğuna düşüp öldü - Resim: 1

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