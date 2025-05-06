Özgür Özel'den saldırı sonrası hodri meydan: Cesaretin varsa elini doldur da yolla

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin sert mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hadi şimdi o evlat katilini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa elini doldur da yolla." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Selçuk Tengioğlu'nun İstanbul'da AKM'de düzenlenen tören çıkışı kendisine yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili konuşan Özel, saldırganın arkasında olduğunu iddia ettiği güçlere rest çekti.

"Cesaretin varsa elini doldur da yolla"

Özel, şunları söyledi:

"Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir.

Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan! Gazi partisi o mektubu böyle okur kardeşim. Hadi şimdi o evlat katilini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa elini doldur da yolla.