Ekrem İmamoğlu'ndan 'diploma iptali' kararına 'iptal' davası

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

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İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmada "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı.

Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: AVUKATLARIM DAVAMIZI AÇTI

İmamoğlu da, "dava" hamlesi sonrası yeni bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6 Mayıs 2019’da İstanbul seçimlerini iptal ederek milletin iradesini yok sayanlar, aynı hukuksuzluğu 35 yıllık diplomamı iptal ederek sürdürme gayretindedir. İstanbul’da iradesine sahip çıkıp iktidara sandıkta dersini veren bu aziz millet, bugün de diploma kumpasını kuranlara tarih ve hukuk önünde hesap soracaktır. Avukatlarım, bu hukuksuzluğa karşı milletin hafızasında önemli bir yeri olan 6 Mayıs’ın anlamını bilerek, bu günün yıldönümünde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açtılar.

Tüm vatandaşlarımızı hak, hukuk ve adalet mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. Bu mücadele hukukun ve demokrasinin mücadelesidir. Asla şüphe duymayın, mutlaka milletçe kazanacağız."