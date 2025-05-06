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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüpheli tutuklandı

CHP lideri Özel'e saldırıda flaş gelişme! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlı S.T. tutuklandı.

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İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli S.T, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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