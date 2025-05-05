Özgür Özel'e saldırmıştı! Saldırganın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın geçmişi şoke ederken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Saldırgan emniyetteki ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya uğradı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan gözaltına alındı.
Saldırganın emniyetteki ilk ifadesine Ekol TV ulaştı. Tengioğlu ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Atatürk Kültür Merkezi’ne hiç girmedim. Geçmişte marangoz, tadilat gibi işlerde çalıştım. Cezaevinde kaldığım sürede 20-25 gün psikolojik tedavi gördüm. "
"2020 yılının sonlarına doğru İstanbul’a geldim. Kaldığım apartta aylık 4 bin lira kira veriyordum. Alanya’ya dönecektim aslında, saldırıyı gerçekleştirmeden önce kafamda böyle bir plan vardı."
"Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. İçeri hiç girmedim, dışarda bekledim. Özgür Özel’in çıktığını görünce de vurdum."