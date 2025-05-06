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Sigortam.net, acil durumlarda günün her saati hizmet sunuyor

Sigortam.net, acil durumlarda günün her saati hizmet sunuyor

Sigortam.net, acil durumlarda çok kısa süre içinde ulaşabilen hizmetleriyle, günün her saati kesintisiz destek sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kaza, hasar gibi acil durumlarda sürecin en hızlı şekilde yönetilmesinin kritik öneme sahip olduğu bilinciyle hareket eden Sigortam.net, sigorta işlemlerinde pratik yöntemler sunuyor.

Şirket, günün her saati ulaşabilen hizmetleriyle kullanıcılarına kesintisiz destek veriyor. İnternet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden sigorta tekliflerine hızlıca ulaşabilen müşteriler, karşılaştırmayla uygun poliçeyi seçilebiliyor ve bu işlemler, saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, sigortacılıkta destek gereken anların, genellikle hızlı karar alınması ve hareket edilmesi gereken durumları kapsadığını belirtti.

Kalkan, 'Bir trafik kazası, sağlık sorunu ya da acil bir hasar anında müşterilerimizin en büyük ihtiyacı, beklemeden yetkili birine ulaşarak süreci vakit kaybetmeden başlatmak oluyor. Bu nedenle, teknolojik altyapımızı ve müşteri hizmetleri süreçlerimizi en kısa sürede çözüm sunacak şekilde geliştiriyoruz. Kullanıcılarımız, 3 saniye içinde hasar destek hattımıza bağlanarak gerekli yönlendirmeleri alabiliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

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