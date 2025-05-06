AK Partili milletvekili Dursun Ataş kaza geçirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara’ya giderken Hacıbektaş’ta aracının yola çıkan köpeğe çarpması sonucu kaza yaptı; olayda yaralanan olmadı, tutanak tutulmasının ardından Ataş yolculuğuna devam etti.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara’ya seyir halindeyken Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgilere göre Ataş’ın kullandığı araç, yol üzerinde aniden çıkan bir köpeğe çarptı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gerekli tutanak tutuldu. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Milletvekili Ataş, Ankara’ya doğru yolculuğuna devam etti.

Kazanın ardından hayvanın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.