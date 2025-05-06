BIST 9.141
DOLAR 38,61
EURO 43,82
ALTIN 4.192,65
HABER /  POLİTİKA

Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. İki lider, Bahçeli'nin ameliyatının ardından ilk kez görüşecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. 

Altun yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir." dedi.

Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırgandan Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak iddiası! Özgür Özel grup toplantısında açıkladı
Saldırgandan Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak iddiası! Özgür Özel grup toplantısında açıkladı
Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü
Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü
Yeni papa seçimi için süreç yarın başlıyor
Yeni papa seçimi için süreç yarın başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Fabrikada patlama oldu! Yaralıların kimlikleri belli oldu
Fabrikada patlama oldu! Yaralıların kimlikleri belli oldu
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 23 yılda 430 yeni tünel
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 23 yılda 430 yeni tünel
AK Partili milletvekili Dursun Ataş kaza geçirdi
AK Partili milletvekili Dursun Ataş kaza geçirdi
Yandex Maps yeni geliştirdiği özelliğiyle güzergah boyunca yol ücretlerini gösteriyor
Yandex Maps yeni geliştirdiği özelliğiyle güzergah boyunca yol ücretlerini gösteriyor
Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı
Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı
Sigortam.net, acil durumlarda günün her saati hizmet sunuyor
Sigortam.net, acil durumlarda günün her saati hizmet sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokak röportajları' tepkisi: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sokak röportajları' tepkisi: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu