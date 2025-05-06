Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. İki lider, Bahçeli'nin ameliyatının ardından ilk kez görüşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
Açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Altun yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir." dedi.