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Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü

Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kani Tercüman (82) idaresindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba ilçesi Uluköy-Allı kavşağında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki boş 55 JAA 218 plakalı aracına çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tercüman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü - Resim: 0

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