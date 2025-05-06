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Fabrikada patlama oldu! Yaralıların kimlikleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fabrikada patlama oldu! Yaralıların kimlikleri belli oldu

 Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.Çorum Valisi Ali Çalgan, paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlamanın yaşandığını söyledi.

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Alınan bilgiye göre, bir un fabrikasında un paketleme makinesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ

Patlamada yaralananların Zülfikar Tutuş, ⁠Necip Aslan, Ali Turp, ⁠⁠Kenan Kazancı, Gazi Karakaş, Ümit Yıldırım, Nizamettin Bahar, Satılmış Kınıklı ve Mehmet Öztaş olduğu, Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

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