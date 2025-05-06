BIST 9.118
DOLAR 38,61
EURO 43,90
ALTIN 4.212,32
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını sildiler yüksek lisans diplomasını unuttular

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını sildiler yüksek lisans diplomasını unuttular

İSTANBUL Üniversitesi, "yatay geçişin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması ise duruyor.

Abone ol

İstanbul Üniversitesi, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını, yatay geçiş sürecindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Adres tespiti yapılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 kişinin diploması veri tabanından silindi. 

Yüksek lisans diplomasını unutmuşlar

Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma silme haberini doğruladı. Sürecin hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Pehlivan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans diplomasının silinmediği bilgisini paylaştı X hesabından şunları yazdı;

-"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını sildiler yüksek lisans diplomasını unuttular - Resim: 0

Diploması silinen diğer isimler

Diploma bilgileri silinen 9 kişi arasında Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi Toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever ve Murat Büyük de yer alıyor. Bu kişilerin İşletme Fakültesi mezuniyet bilgileri üniversite sisteminden tamamen kaldırıldı.

19 kişi daha sırada: Adres tespiti sürüyor

İptal edilen toplam 28 diploma arasında kalan 19 kişinin adres tespit çalışmaları hâlâ sürüyor. Tespitler tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'diploma iptali' kararına 'iptal' davası İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenlerin not ortalaması şoke etti Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin gerekçeli kararı açıklandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zincir marketlerde de satılan bal sahte çıktı Tarım bakanlığı listesindeki markalar
Foto Galeri Zincir marketlerde de satılan bal sahte çıktı Tarım bakanlığı listesindeki markalar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Victor Osimhen, Türkiye'de mutlu olduğunu açıkladı
Galatasaray'da Victor Osimhen, Türkiye'de mutlu olduğunu açıkladı
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Eurovison yarışmacılarından İsrail mektubu Hadise de listede
Eurovison yarışmacılarından İsrail mektubu Hadise de listede
Antalya'da ATV kazası: 2 kişi öldü
Antalya'da ATV kazası: 2 kişi öldü
İsrail ordusundan yeni saldırı! Havalimanı hedef alındı
İsrail ordusundan yeni saldırı! Havalimanı hedef alındı
Sokak ortasında eski eşi katletmişti! Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar
Sokak ortasında eski eşi katletmişti! Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar
Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu
Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu
Freni arızalanan yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti
Freni arızalanan yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti
Gazze’de can kaybı 52 bin 615’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 52 bin 615’e yükseldi
Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Saldırgandan Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak iddiası! Özgür Özel grup toplantısında açıkladı
Saldırgandan Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak iddiası! Özgür Özel grup toplantısında açıkladı
Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü
Samsun'da jandarma aracı kazaya karıştı! 1 ölü