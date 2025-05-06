Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını sildiler yüksek lisans diplomasını unuttular

İSTANBUL Üniversitesi, "yatay geçişin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması ise duruyor.

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İstanbul Üniversitesi, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını, yatay geçiş sürecindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Adres tespiti yapılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 9 kişinin diploması veri tabanından silindi.

Yüksek lisans diplomasını unutmuşlar

Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma silme haberini doğruladı. Sürecin hukuki dayanaktan yoksun ve ciddiyetsiz olduğunu vurgulayan Pehlivan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının silinmesine rağmen yüksek lisans diplomasının silinmediği bilgisini paylaştı X hesabından şunları yazdı;

-"Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Diploması silinen diğer isimler

Diploma bilgileri silinen 9 kişi arasında Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi Toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever ve Murat Büyük de yer alıyor. Bu kişilerin İşletme Fakültesi mezuniyet bilgileri üniversite sisteminden tamamen kaldırıldı.

19 kişi daha sırada: Adres tespiti sürüyor

İptal edilen toplam 28 diploma arasında kalan 19 kişinin adres tespit çalışmaları hâlâ sürüyor. Tespitler tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.