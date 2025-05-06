Freni arızalanan yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da freni arızalanan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Başkent Cakarta'ya doğru giden otobüsün fren sistemi, Bukit Surungan otobüs terminali yakınında arızalandı. Bu sırada yokuş aşağı seyir halinde olan yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 34 yolcudan 5'i kadın toplam 12 kişinin yaşamını yitirdi. Sürücü dahil yaralanan 23 kişi hastanelere sevk edildi.
Batı Sumatra Polisi Müdürü Reza Chairul Akbar Sidiq, yaptığı açıklamada, sürücü dahil 13 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.