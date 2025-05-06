Sokak ortasında eski eşi katletmişti! Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun eski eşi Rüstem Elibol tarafından katledildiği olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil ifadesinde her şeyi itiraf etti. Öte yandan Bahar Aksu'nun önceden eski eşi Rüstem Elibol’unu iki kez şikayet ettiği öğrenildi.

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İstanbul Şişli'de işe gitmek üzere evinden çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve onun arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol’un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"BU DURUMU KABULLENEMEDİM"

Olay sonrası kaçan Elibol kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan zanlının, Bahar Aksu'ya takıntılı olduğu öğrenildi. İlk ifadesinde Elibol, “2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim, onu sosyal medyadan sürekli takip ediyordum. O gün görüşmek istedim” dedi.

"İSTANBUL GEZMEYE GELMİŞTİK..."

Gözaltına alınan şüphelilerden Semih S. polise verdiği ifadesinde, olay sabahı kendisinin kullanmış olduğu araç ile 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini, şüpheli Rüstem isimli şahsın bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olay yeri sokağa götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, maktul kadını gördükten sonra Rüstem E. ve Samet S. isimli şahısların araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktardı. Devamında kadının direnmesi üzerine Rüstem isimli şahsın kadını tabanca ile bilinen yerinden yaraladığını ve koşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

İKİ KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Aksu’nun arabaya binmeyi reddetmesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini ileri sürdü. Soruşturma kapsamında çiftin 2019’da evlendiği, 2022’de boşandığı ve ortak çocuklarının olmadığı belirlendi. 2020 yılında Bahar Aksu’nun, Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçları nedeniyle iki kez şikayette bulunduğu, ancak aralarında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı ortaya çıktı.