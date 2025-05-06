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Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlü G.U'nun Maden Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan G.U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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