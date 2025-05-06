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Hav Hav şarkısı ile ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı! İşte istenen ceza

Hav Hav şarkısı ile ünlenen rapçi Lvbel C5 tutuklandı! İşte istenen ceza

Son dönemlerin en çok konuşulan rapçileri arasında yer alan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Hav Hav şarkısıyla rap dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırılmıştı. İfade veren ünlü rapçi bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

tv100'ün haberine göre Süleyman Burak Bodur tutuklandı. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

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