BIST 9.135
DOLAR 38,62
EURO 43,81
ALTIN 4.216,23
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) yayımladığı Mart 2025 Hava Trafik Raporu’na göre Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, ACI Europe'un mart ayı hava trafik raporu verileri yer aldı.

Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa’daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada, "Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, saldırı düzenlediği Sana Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını iddia etti
İsrail, saldırı düzenlediği Sana Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını iddia etti
Türkiye'de toplam 485 diri fay segmenti bulunuyor
Türkiye'de toplam 485 diri fay segmenti bulunuyor
Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımını sonlandıracak
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımını sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi
Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı oldu
Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı oldu
Trendyol GO'yu dünyaca ünlü şirket satın aldı
Trendyol GO'yu dünyaca ünlü şirket satın aldı
Rusya-Ukrayna arasında esir takası
Rusya-Ukrayna arasında esir takası
Altında kapanış! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu
Altında kapanış! Kilogram fiyatı yükseldi, en çok işlem yapanlar belli oldu
Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Bursa'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek
Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek