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Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mouriho ile yolların ayrılması durumunda Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın yeni hoca adayları arasında yer alıyor.

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Süper Lig'de bitime 4 hafta kala lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükselen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor.

Mourinho hayal kırıklığı oldu

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası taraftarlar Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken, Jose Mourinho'ya karşı ise büyük güven kaybı oluştu. Derbilerdeki başarısız sonuçlar, ligin bitimine 4 hafta kala havlu atılması ve Avrupa'da Rangers'a elenilmesi sonrası taraftar, Mourinho konusunda hayal kırıklığı yaşıyor.

Geleceği merak konusu oldu

Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı iddia edilen Jose Mourinho, kendi isteğiyle Fenerbahçe'den ayrılması durumunda tazminat almayacak.  Ancak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edeceğini belirtmişti.

Mourinho yerine iki aday belirlendi

Sabah'ta yer alan habere göre, Ali Koç her ne kadar Mourinho ile devam kararı alsa da yönetimde Portekizli ile devam edilmemesini isteyenler var.

Kulislerde Mourinho ile olası bir ayrılıkta yabancı adayın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu iddia ediliyor. Yerli de ise Sergen Yalçın'ın isminin dile getirildiği aktarıldı.

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