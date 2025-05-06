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TFF'den önemli maçlar için flaş karar

TFF'den önemli maçlar için flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını bildirerek 36. haftanın programını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı açıkladı. Yapılan açıklamada 36'ncı hafta maçlarının programı da paylaşıldı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Samsunspor- Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Ülker)

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

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