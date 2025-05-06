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Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu! Piyasalar düzelebilir

Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu! Piyasalar düzelebilir

ABD Başkanı Donald Trump mart ayından bu yana operasyon düzenledikleri Yemen'de İran destekli Husilere saldırıları durdurduklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurduklarını söyledi.

ABD, HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti.

TRUMP: HUSİLER TESLİM OLDU

Trump, şunları söyledi: "Husilere yönelik saldırıları şu andan itibaren durduruyoruz. Husiler artık savaşmak istemiyor. Husiler teslim oldu, artık gemileri bombalamayacaklarını söylüyorlar."

ABD'NİN YEMEN'E SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyordu.

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