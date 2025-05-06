Yunan Bakan'dan 'Türkiye' itirafı: Hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin, kendi bağımsız savunma sanayisi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsur olduğunu söyledi.

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To Vima Gazetesinin düzenlediği bir forumda gazetenin sorularını yanıtlayan Yerapetritis, Yunanistan dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerapetritis, ABD'nin NATO'ya verdiği desteği azaltması halinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, savunma kabiliyetlerini güçlendirmeleri gerekeceğini belirterek, bunun Avrupa'nın savunma alanında bağımsızlaşması için de bir vesile olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin, bağımsız Avrupa savunmasındaki yeri sorulan Yerapetritis, "Türkiye, kendi bağımsız savunma sanayisi ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü bir unsurdur, NATO'nun ortağıdır, dolayısıyla transatlantik ittifakında müttefikimizdir, AB'ye üyelik sürecinde bir ülkedir, tüm bunlardan kaynaklanan belli sorumlulukları vardır." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER İKİ YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iki yıl öncesine göre çok daha iyi olduğunu vurgulayan Yerapetritis, pozitif, gündem, ticari ilişkiler, Kıbrıs meselesi gibi konularda olumlu adımlar atıldığını ifade etti.

Yerapetritis, geçen hafta İstanbul'a yaptığı gayriresmi ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gayriresmi yemekte bir araya geldiklerini belirterek bu yemekte uluslararası ve bölgesel güncel meseleler, Kıbrıs, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı, siyasi diyalog, pozitif gündem gibi konuların gündeme geldiğini aktardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde son dönemde önemli bir artış gözlemlendiğini kaydeden Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ikili ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR YUNANİSTAN VE TÜRKİYE TİCARİ İŞBİRLİĞİNİN EN İYİ YILLARI OLACAK"

Yerapetritis, "Bu yönde iyi bir ilerleme sağlıyoruz ve önümüzdeki yılların Yunanistan ve Türkiye ticari işbirliğinin en iyi yılları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yaz aylarında yapılmasının planlandığını aktaran Yerapetritis, Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için uygun bir zaman bulunulmasına yönelik temasların yapılacağını belirtti.

Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan ilişkileri için "Bence önemli olan, hem siyasi hayatın hem de toplumun sindirebileceği küçük ve istikrarlı adımlarla ilerlemek. Önemli konulardaki temel görüş ayrılıklarımızı göz önünde bulundurursak, iki ülke arasında iyi bir işbirliği zeminini yeniden kurmak için çabaladığımız iki yıl içerisinde, inşa ettiğimiz şeyi kazanım olarak pekiştirmek kolay değil." dedi.

İki ülke arasında krizleri önleyecek bir diyalog kurulduğuna işaret eden Yerapetritis, açık diyalog kanallarının da bölgede barışı garantilediğini kaydetti.