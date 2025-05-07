BIST 9.135
DOLAR 38,64
EURO 43,86
ALTIN 4.266,73
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de yangın faciası: 1 kişi yaşamını yitirdi

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında ağır yaralanan Süha Oğuzertem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

Kadıköy'de 10 katlı apartmanda çıkan yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Daireye giren ekipler yaptıkları kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem'in ağır yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Oğuzertem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi maçta Inter, Barcelona'yı uzatmalarda yıktı, finale yükseldi
Tarihi maçta Inter, Barcelona'yı uzatmalarda yıktı, finale yükseldi
Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi
Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi
HSK adayları belirlendi, CHP salonu terk
HSK adayları belirlendi, CHP salonu terk
Hindistan 3 bölgeden saldırıyor: Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama
Hindistan 3 bölgeden saldırıyor: Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama
Rusya: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırıları düzenliyor
Rusya: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırıları düzenliyor
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü
Yunan Bakan'dan 'Türkiye' itirafı: Hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü
Yunan Bakan'dan 'Türkiye' itirafı: Hem bölgesel hem de uluslararası alanda güçlü
Özgür Özel'in 'suikast' iddiasına EGM'den açıklama
Özgür Özel'in 'suikast' iddiasına EGM'den açıklama
BM'den İsrail'e tepki: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur
BM'den İsrail'e tepki: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur
GYİAD üyesi Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
GYİAD üyesi Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
Nijerya, eğitimde dijital dönüşüm için harekete geçiyor
Nijerya, eğitimde dijital dönüşüm için harekete geçiyor
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı