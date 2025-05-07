Tarihi maçta Inter, Barcelona'yı uzatmalarda yıktı, finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'yı 4-3 mağlup eden Inter, toplamda 7-6’lık skorla finale yükseldi. Mücadelede öne geçip geriye düşen İtalyan temsilcisi, uzatmalarda bulduğu golle tarihi bir zafer elde etti.Abone ol
Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 3-3'ün rövanşında Inter, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 4-3 kazandı (toplamda 7-6) ve adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.
INTER HIZLI BAŞLADI!
İtalyanlar ilk yarıyı 21'de Lautaro Martinez ve 45'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 2-0 önde kapattı.
BARCELONA GERİ DÖNDÜ!
İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona 54'te Eric Garcia ve 60'da Dani Olmo ile eşitliği yakaladı. İspanyollar adına 87'de sahneye çıkan Raphinha skoru 3-2'ye getirdi ve takımını öne geçirdi.
INTER PES ETMEDİ
Karşılaşmanın son anlarında 90+3'te sahneye çıkan Acerbi, skoru 3-3'e getirdi ve maçı uzatmalara götürdü.
UZATMALARDA INTER GÜLDÜ!
Uzatma dakikalarında Inter, 99'da Davıde Fratessi ile 4-3 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Inter adını finale yazdırdı.
FİNALİN ADI YARIN BELLİ OLACAK
Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan Inter, PSG - Arsenal eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.