Lilly İlaç'ta atama: Lilly Türkiye'nin yeni genel müdürü Ryan Dawson oldu

İstanbul, Mayıs 2025- Lilly İlaç'ın üst düzey yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti. 2013 yılından bu yana Lilly'de çeşitli liderlik pozisyonlarında görev alan Ryan Dawson, Mayıs ayı itibarıyla Lilly Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu.

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Bu atama, Lilly Türkiye'nin operasyonlarını geliştirme ve Türkiye'deki bireyler için yaşamı iyileştirme amacını gerçekleştirme taahhüdünde yeni bir sayfa açıyor.



2013 yılında Lilly'ye katılan Ryan Dawson, Lilly'de üstlendiği çeşitli liderlik pozisyonlarıyla yeni rolüne zengin bir deneyim getiriyor. Dawson, kariyer yolculuğu boyunca New York, Indianapolis ve Şanghay'da pazar araştırması, satış ve pazarlama alanlarında, genişleyen sorumluluklarla çeşitli liderlik rolleri üstlendi.



Ryan Dawson son olarak, Lilly'de İmmünoloji İş Birimi'nde ABD Long Island Bölgesi Yönetici Direktörü olarak dermatoloji ve romatoloji satış ekibini başarıyla yönetti. İş birliğine dayalı ekipler oluşturma, yaşam kalitesini artıran yeni ürün lansmanlarını hayata geçirme, hastaların ve sağlık profesyonellerinin farklı tedavi alanlarında bilimsel gelişmelere erişimine katkıda bulunma konusunda güçlü bir itibara sahip olan Dawson'un, etkin liderlik, mentorluk ve koçluk becerileri, farklı ekiplerle başarılı sonuçlar elde edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.



Ryan Dawson görev değişimine ilişkin, “Lilly Türkiye'ye katılmaktan ve Türkiye'deki çalışmalarımıza liderlik edecek olmaktan onur duyuyorum. Lilly Türkiye ekibiyle birlikte en son bilimsel yeniliklere erişimi sağlamak ve Türkiye'deki bireylerin yaşam kalitesini artırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.



Görev değişikliği kapsamında New York'tan İstanbul'a taşınan Ryan Dawson, Washington Üniversitesi St Louis'de Makine Mühendisliği alanında lisans derecesine ve MBA yüksek lisans derecesine sahiptir.

Lilly Türkiye Hakkında

Lilly tüm dünyada insanların yaşamlarını iyileştiren ilaçlar yaratmak için, insana verilen değeri buluş ile birleştirir. Lilly, Türkiye'deki faaliyetlerine 1950'lerde, ürünlerinin bir Türk şirketi ortaklığında üretilip dağıtılmasıyla başlamış, 1993 yılında bu çalışmalarını Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti. çatısı altında toplamıştır. O tarihten bu yana Lilly, Türkiye'de, endokrinoloji, merkezi sinir sistemi hastalıkları, onkoloji, dermatoloji, romatoloji ve erkek sağlığı tedavi alanlarındaki ilaçlarını Türkiye'deki bireylerin erişimine sunmaktadır.