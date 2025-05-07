Gözlüksüz yaşam mümkün! Akıllı mercek ameliyatı ile gözlüklerinize elveda deyin

50 yaşındaki Sinan Canbaz, yıllarca yaşadığı uzak ve yakın görme sorunlarından Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan akıllı mercek ameliyatı sayesinde kurtuldu. Ameliyatın ardından gözlük kullanmadan rahatça görebildiğini belirten Canbaz, süreçten son derece memnun kaldığını söyledi. Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, akıllı merceklerin gözlükten bağımsız bir yaşam için etkili bir çözüm sunduğunu vurguladı.

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Uzun yıllar boyunca hem uzak hem de yakın görme sorunları yaşayan 50 yaşındaki Sinan Canbaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen akıllı mercek operasyonu sayesinde sağlığına kavuştu. Canbaz, ameliyatın ardından gözlük kullanmadan özgürce görebildiğini belirterek, “Ameliyat süreci son derece konforlu ve kısaydı. Hiçbir ağrı ya da rahatsızlık hissetmedim” dedi. Göz içindeki lensin yaşla birlikte yaşadığı değişimlerin etkilerini açıklayan Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ise, akıllı mercek uygulamalarının gözlük bağımsız yaşam için önemli bir çözüm sunduğunu ifade etti.

GÖZLÜK KULLANIMI VE ZORLUKLAR

Zaman içinde gözlük kullanma ihtiyacı hissettiğini belirten Canbaz, “Önce yakınım, sonra uzağım bozulmaya başladı. Yaşam kalitem, iş kalitem ve görüş kalitem bu süreçte yavaş yavaş olumsuz etkilendi. Özellikle uçak teknisyeni olarak çalıştığım için zayıf ışık ortamlarında, dar alanlarda bulunuyorum. Gözlük kullanmak, bu çalışma şartlarında büyük zorluklara yol açıyordu. Bir süre sonra hem yakın hem de uzak gözlüğü kullanmak zorunda kaldım ve bu durum iş verimimi olumsuz etkiledi. Sürekli gözlük takıp çıkarmak, başımı eğip kaldırmak boyun ağrılarına neden oldu. Bilgisayar başında çalışırken veya aniden birine dönmem gerektiğinde gözlük kullanımının yarattığı karmaşıklık beni rahatsız etmeye başladı.”

AKILLI MERCEK KARARI VE AMELİYAT SÜRECİ

Bu durumdan kurtulmak için çözüm arayışına girdiğini belirten Canbaz, “Akıllı mercek operasyonunu araştırmaya başladım ve üç farklı doktorla görüşerek detayları değerlendirdim. Son olarak, uzmanlık alanına güvendiğim Yusuf Hocamızdan bir randevu ayarladım. Yapılan detaylı muayeneler ve testler sonucunda akıllı mercek ameliyatının benim için en iyi seçenek olduğuna karar verdik. Ameliyat süreci son derece konforluydu ve hiçbir ağrı ya da rahatsızlık hissetmedim. Sonuç olarak, artık gözlüğe ihtiyaç duymadan özgürce görebiliyorum. Gazete okuyabiliyor, gündüz ve gece rahat hareket edebiliyorum. Yusuf Hocam ve ekibinin profesyonelliği sayesinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok rahat bir süreç geçirdim” dedi.

YAŞLA BİRLİKTE GÖZDEKİ DOĞAL LENS YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yaşla birlikte göz içindeki doğal lens yapısının birtakım değişikliklere uğradığını ve bu yapıda bozulmalar ortaya çıktığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Bu durum oluştuğunda hem uzak hem de yakın görme açısından gözlük ihtiyacı duyduğunda biz hastalarımızla konuşup, eğer göz yapısı ve hastalarımızın beklentileri uygunsa göz içi lens implantasyonu, göz içi lens ameliyatı hastalarımıza uygulayabiliyoruz. 50 yaşındaki hastamız, bize hem uzakta hem yakında az görme şikayetiyle birlikte başvurmuştu. Biz hastamızı muayene ettik, değerlendirdik. Değerlendirdikten sonra hem gözün içindeki doğal lens yapısında birtakım bozulmalar olduğunu fark ettik, hem de artık akomodasyon olarak adlandırdığımız uyum yeteneğini lensin yavaş yavaş kaybetmeye başladığını gözlemledik” dedi.

GÖZ İÇİ LENS UYGULAMASI VE TRİFOKAL LENSLERİN FAYDALARI

Prof. Dr. Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Buna bağlı olarak hastamıza hem uzakta, hem orta mesafede hem de yakında gözlükten bağımsız bir hayat sürebilmesi için özellikle göz içi lens uygulaması yaptık. Bu göz içi lenslerinin farklı tipleri var. Hastanın beklentilerine, göz yapısına, sistemik durumuna göre karar vererek uygulamalarımızı yapıyoruz. Trifokal olarak adlandırdığımız göz içi lenslerde uzak, yakın ve orta mesafelerde görmeyi arttırıyoruz ve gözlükten bağımsız bir hale hastalarımızı getirebiliyoruz. Biz de hastamıza katarakt ameliyatından sonra gözlükten bağımsız bir hayat sürebilmesi için, öncesinde yaptığımız ayrıntılı değerlendirmeden sonra trifokal göz içi lens uygulaması yaptık.”

CERRAHİ BAŞARI VE SONRASINDAKİ SÜRECİ

“Yapılan cerrahi işlemin hassas ve iyi bir şekilde yapılması, ameliyatın sonucu ve uyguladığımız lensin başarısı açısından oldukça önemlidir. Sonrasında biz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Hastamızın medikal tedavisi, ameliyattan sonra kullanması gereken ilaçlar oluyor. Onları hastamıza anlatıyoruz. Kontrolleri birinci günde, birinci hafta ve birinci ayda gerçekleştiriyoruz. Hastamız, ikinci günden itibaren genel anlamda sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor.”