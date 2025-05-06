Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Mayıs 2025'e girilmesiyle birlikte emekli maaş taahhüdü süresi sona eren milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini değerlendirmeye başladı. 27 bin liraya varan ödemelerle dikkat çeken kampanyalar arasında bazı bankalar ek avantajlarla öne çıkıyor. En yüksek promosyonu sunan kurumların hangileri olduğu ise emekliler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Mayıs 2025 itibarıyla güncel banka promosyon tutarları...
Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşı taahhüt süresi dolan milyonlarca kişi, 27 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları için bankaların tekliflerini araştırıyor. Bazı bankalar ek ödemelerle dikkat çekerken, en yüksek promosyonu veren kurumlar büyük merak konusu oldu.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Peki, emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte 2025 mayıs ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize Özel 21.000 TL'ye Varan Promosyon Kampanyası
Kampanya, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.