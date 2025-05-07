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Öcalan'a af gelecek mi? Bakan Tunç en çok merak edilen soruyu cevapladı

Öcalan'a af gelecek mi? Bakan Tunç en çok merak edilen soruyu cevapladı

Yargıda gözler yeni hazırlık çalışmaları süren infaz düzenlemesinde... "Öcalan’a af mı geliyor?" iddiaları gündemi karıştırırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Cem Küçük'e konuşan Tunç düzenlemeyle ilgili ipuçlarını paylaştı.

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Gazeteci Cem Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un infaz düzenlemesiyle ilgili iddialara açıklık getirdiğini belirtti. Küçük, Bakan Tunç’un kendisini arayarak düzenlemenin geri çekilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini aktardığını söyledi.

ÖCALAN'A AF GELECEK Mİ?

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Cem Küçük’ün verdiği bilgilere göre, infaz düzenlemesi kamuoyunda konuşulan “genel af” ya da terör suçlularına yönelik bir adım değil. “Bakan bey açıkça, Öcalan’a af ya da genel af gibi bir konunun gündemde olmadığını söyledi” diyen Küçük, düzenlemenin özellikle terör, uyuşturucu ve çocuğa yönelik cinsel suçları kapsamadığının altını çizdi.

AK Parti’nin hazırladığı yargı paketi içinde yer alacak olan infaz düzenlemesinin detaylarının henüz netleşmediğini ifade eden Küçük, “Bakan, bu konuda milletvekillerinin görüşlerini alacaklarını ve tartışmaların ardından somut bir şekil alacağını söyledi. Paketin çıkacağı kesin ama içeriği üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

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