TÜMGİŞ Mersin İçin Harekete Geçti. Turizm Yatırımı İçin Önemli Projeler

Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), son dönemin en önemli ticaret ve turizm kenti haline gelen Mersin’e önemli bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi.

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Kentin önemli isimleri ile toplantılar yapan TÜMGİŞ Heyeti, Mersin’in özellikle turizimde gelişmesi için önemli bir misyon aldı. TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı, “Mersin, doğası, tarihi, gastronomisi, kültürü ile turizmden maalesef gerekli payı alamıyor. Bu konuda yapılacak çok iş var. Öncelikle eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit edip bunları avantaja dönüştürmemiz lazım. Bu konuda TÜMGİŞ olarak yurt içinde ve dışında etkin rol oynayacağız” dedi.

TÜMGİŞ Mersin’deki ilk ziyareti Mersin Valisi Atilla Toros oldu. Vali Toros’u makamında ziyaret eden TÜMGİŞ Başkanı Şanser Kadooğlu ve beraberindeki heyet toplantıda Mersin ile ilgili önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri detaylı bir şekilde ele aldı. Toplantıda Vali Toros, TÜMGİŞ Heyetinden Mersin’de yapacağı projeler için kentin dinamikleri ile ortak çalışılmasını istedi. Vali Toros, “Özellikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapmak hem projeler için hem de etki bakımından büyük fark doğuracaktır” dedi.

TÜMGİŞ Heyeti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Seçer, Mersin’in bir yada iki sektörde sıkışan bir kent olmadığını kaydederek, “Özellikle transit ticaret büyük önem taşıyor. Bunu sağlarsak Limanımız da istediğimiz gibi çalışır” dedi.

MERSİN’İN YENİ DÖNEMİ KONUŞULDU

TÜMGİŞ bir sonraki durağı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası oldu. TÜMGİŞ Heyeti burada Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Sayın Hamit İzol’ümakamlarında ziyaret etti. Ziyarette Çakır, Mersin’de katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu ürünleri çoğaltabilirsek kent ekonomisine büyük katkı sağlamış olacağız. Mersin limanı çok önemli. Mersin Limanı’nın avantajlarının iş dünyasına iyi anlatmalıyız. Bunu yaparsak Liman çok daha işlemiş olur, bu kentin geleceği İstanbul” dedi.

TÜMGİŞ Heyeti Mersin programı kapsamında, kentin önemli STK'lardan biri olan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TISİAD) ziyaret etti.

TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Irak arasında her geçen gün artan iş potansiyeli ve fırsatlar ele alındı. TİSİAD Başkanı Çelik, özellikle büyük yatırımların finansmanı ile Türk yatırımcıları beklediğini kaydetti.

TÜMGİŞ adına konuşan Şanser Kadooğlu, Türk firmalarının Irak pazarında daha etkin bir rol üstlenmesi için önemli bir çaba harcadıklarını kaydederek, bu konuda TİSİAD ile ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını iletti.

TÜMGİŞ Heyetinin Mersin ziyaretinin 2. Günün de CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’la kahvaltı programı vardı.

Başarır ile yapılan toplantıda Mersin’in öncelikli ihtiyaçları ve kentin gelişimi adına atılması gereken adımlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleşti.

TÜMGİŞ Heyeti, Mersin’de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, kapsamlı bir Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını, Şanser Kadooğlu yaptı. Ardından Genel Sekreter Barış Gümüş, dernek olarak sürdürülen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlananprojeler, ziyaretler ve organizasyonlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının ikinci bölümünde ise konukların katılımıyla sunumlar gerçekleştirildi.

ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ve yerel ölçekteki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik öngörülerini paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu.

Parlayan İfadeler Eğitim Gelişim Programı Kurucusu Ayşe Parlar ise, kişisel gelişimin iş yaşamındaki yeri ve önemi üzerine etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.