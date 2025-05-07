Hindistan Pakistan savaşı başladı sebep ne? Bu savaşta kıyamet kopar

Hindistan'ın Pakistan'ın 9 bölgesine düzenlediği füze saldırısı ile bölgede yeni bir savaş başladı. Pakistan misilleme yaptığını ve 5 Hint savaş uçağını vurduğunu öne sürdü. Pakistan tarafından gelen son dakika açıklamasında ise Hindistan saldırısında 26 kişinin öldüğüne yönelik oldu. Hindistan-Pakistan savaşının sebebi 22 Nisan'da meydana gelen terör saldırısı.

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HİNDİSTAN ile Pakistan arasında 22 Nisan'daki terör saldırıyla başlayan gerilik dün gece savaşa evrildi. Hindistan savaş uçaklarını havalandırıp "Sindoor Operasyonu"nu başlattı. Pakistan tarafı 'bu savaşta kıyamet kopar' deyip misilleme yapacaklarını duyurdu. İşte Hindistan ile Pakistan arasında patlak veren savaştan gelen son dakika haberler;

Hindistan 9 bölgeyi vurdu

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu. Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi. Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Pakistan: 26 ölü var

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ise, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı. Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Hindistan: Uçak düşürülmedi

India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu. Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.

Pakistan misilleme saldırısı

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şerif: Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahibiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı. Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Pakistan ve Hindistan arasındaki sorun ne?

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.