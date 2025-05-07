Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi
Hindistan-Pakistan hattındaki gerilimde korkulan oldu adeta savaş başladı. Birçok ülke savaşın seyrini merak ediyor. Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki askeri güç durumu en çok araştırılan konular arasında. İki ülke de nükleer güce sahip. İşte Hindistan-Pakistan arasındaki askeri güç dengesi....
Hindistan ve Pakistan arasındaki yüksek tansiyon sonucunda çatışmalar yaşanmaya başladı. Bölgesel gerilimler birçok ülkede endişeye neden olurken nükleer güce sahip iki ülkede çok sayıda patlama yaşandı. Hindistan, Pakistan’da terör altyapılarını hedef aldığını öne sürdü. Pakistan’dan yapılan açıklamada sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı ve 5 Hint savaş uçağının düştüğü belirtildi.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ
Hindistan’ın füze saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pahalgam'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. İki ülke arasındaki güç dengesi merak ediliyor. Asya’da korkulan olurken gözler nükleer kozlara çevrildi. Hindistan ve Pakistan’ın askeri güçleri uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da aktif ordu personeli sayısı 1 milyon 455 bini aşıyor. Pakistan ordusunun ise 700 bin askeri olduğu belirtiliyor.
HİNDİSTAN-PAKİSTAN ASKERİ GÜÇ DENGELERİ
ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda dünyanın en güçlü orduları arasında Hindistan 4. sırada yer alıyor. Pakistan’ın ise listede bir dönem ilk 10’da olduğu açıklanmıştı. Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ile avantajlı konumda. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top yer alıyor.