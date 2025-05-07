Hindistan mı daha güçlü Pakistan mı? İşte iki ordu arasındaki askeri güç dengesi

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ASKERİ GÜÇ DENGELERİ

ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan 2025 yılı raporunda dünyanın en güçlü orduları arasında Hindistan 4. sırada yer alıyor. Pakistan’ın ise listede bir dönem ilk 10’da olduğu açıklanmıştı. Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ile avantajlı konumda. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top yer alıyor.