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Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar

Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "2025'in ilk çeyreğinde de karlılık ve ciroda kesintisiz büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Penta Teknoloji'nin yılın ilk 3 ayındaki net karı 35,9 milyon liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji, 35'inci yılını kutladığı 2025'in ilk 3 ayında, finansal performansını sürdürdü.

Konsolide cirosu yüzde 15'lik artışla 6,9 milyar lira olan şirketin brüt karı yüzde 17 artarak 506,7 milyon lira oldu.

Yüzde 3,1 artan faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancı (FAVÖK) 266,2 milyon lira, FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçen şirket, aynı dönemde 101,3 milyon lira vergi öncesi kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin kuruluşundan bu yana teknoloji alanındaki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, dağıtım ağı ve bilgi teknolojileri altyapısıyla iş ortaklarına daha karlı ve rekabet avantajı sağlayan bir ekosistem sunma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin güçlü ve öncü katma değerli teknoloji dağıtıcılarından biri konumuna geldiklerini aktaran Erünsal, '35 yıllık köklü geçmişimiz ve güçlü kurumsal birikimimizden aldığımız ilhamla dijital dönüşüme yatırım yapıyor, katma değerli hizmetlerimizle sektöre yön veriyoruz. Penta Teknoloji olarak 40'tan fazla global ve yerel teknoloji markasının Türkiye'deki dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirirken 2025'in ilk çeyreğinde de karlılık ve ciroda kesintisiz büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Erünsal, sektörde katma değerli hizmetler ve geliştirdikleri süreçlerle iş ortaklarının geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunduklarını vurgulayarak, gelecek dönemde işbirliklerimizi daha da geliştirerek, yenilikçi projelerle teknolojinin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

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