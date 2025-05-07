BIST 9.166
DOLAR 38,64
EURO 43,94
ALTIN 4.203,80
HABER /  DÜNYA

İsrail Yemen'de sivil halimanını acımasızca bombaladı tüm uçuşlar askıya alındı

İsrail Yemen'de sivil halimanını acımasızca bombaladı tüm uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in savaş uçaklarıyla bombaladığı Uluslararası Sana Havalimanı'nda tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Abone ol

Husilerin denetimi altındaki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, Husilere ait el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, İsrail'in havalimanını acımasızca bombaladığı ve büyük hasara yol açtığını belirtti.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan havalimanında oluşan hasar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşların askıya alındığını aktaran Şayif, "Düşman İsrail, Sana Havalimanı'nı yıkım gücü yüksek 2 tür füzeyle bombaladı. Pistler 4 füzeyle hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre Sana Havalimanı'ndaki maddi hasarın 500 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Şayif, "Düşman İsrail, terminal binasındaki yolcu salonlarını ve içindeki tüm ekipmanları kullanamaz hale getirdi, lojistik binasını da yerle bir etti." diye konuştu.

İsrail'in Sana Havalimanı'nı bombalamasının gerekçesi olmadığını savunan Şayif, havalimanında askeri hiçbir faaliyetin olmadığını söyledi.

Saldırılar sonucu havalimanında çıkan yangını profesyonelce söndürdüklerini aktaran Şayif, şunları kaydetti:

"Saldırılar sonucu Yemen Havayolları'na ait 3 yolcu uçağını kaybettik, bir adet yolcu uçağı kaldı, o da Ürdün'ün başkenti Umman'da. Sana Havalimanını geçici olarak işletmemizin alternatifleri var, bunu hazır hale getirmemiz ve eskisi gibi kullanmamız için uzun zamana ihtiyaç var"

İsrail, dün İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana’ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı
Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
Altın fiyatları tepetaklak! Gram-çeyrek fiyatına bakın
Altın fiyatları tepetaklak! Gram-çeyrek fiyatına bakın
Çin'den Pakistan-Hindistan çatışması açıklaması
Çin'den Pakistan-Hindistan çatışması açıklaması
Jose Mourinho'nun sözleşmesi Fenerbahçe'ye kabus gibi çöktü işte o özel madde
Jose Mourinho'nun sözleşmesi Fenerbahçe'ye kabus gibi çöktü işte o özel madde
Valilik açıkladı! 177 gün süreyle girişler yasaklandı
Valilik açıkladı! 177 gün süreyle girişler yasaklandı
Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar
Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar
İş Bankası 2025'in ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira kar elde etti
İş Bankası 2025'in ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira kar elde etti
Logo Yazılım 40 yıllık teknoloji yolculuğunu sergide anlattı
Logo Yazılım 40 yıllık teknoloji yolculuğunu sergide anlattı
TÜMGİŞ Mersin İçin Harekete Geçti. Turizm Yatırımı İçin Önemli Projeler
TÜMGİŞ Mersin İçin Harekete Geçti. Turizm Yatırımı İçin Önemli Projeler
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Hindistan Pakistan savaşı başladı sebep ne? Bu savaşta kıyamet kopar
Hindistan Pakistan savaşı başladı sebep ne? Bu savaşta kıyamet kopar