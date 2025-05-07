THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor

Hindistan ordusunun gece saatlerinde Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine yönelik başlattığı askeri operasyon bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Saldırıların ardından Pakistan hava sahasını kapattı; Türk havayolu şirketlerine ait uçuşlar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Abone ol

Güney Asya’da tansiyon yeniden tırmanıyor. Hindistan ordusu, gece saatlerinde Pakistan ve tartışmalı Azad Keşmir bölgesine yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Operasyonlara Pakistan güçleri karşılık verirken, artan gerilim üzerine Pakistan hava sahasını tüm uçuşlara geçici olarak kapattı.

Kararın ardından bölgede sivil havacılık faaliyetleri ciddi şekilde aksarken, Türk Hava Yolları’nın İslamabad seferi ile Pegasus Havayolları’nın Karaçi uçuşu İran hava sahasına yönelerek geri dönüş kararı aldı. Her iki uçağın da ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve hava sahasındaki durumun normale dönmesinin ardından uçuşların yeniden planlanacağını bildirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesi, zaman zaman askeri çatışmalara sahne oluyor. Son operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor.