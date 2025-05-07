BIST 9.166
DOLAR 38,64
EURO 43,94
ALTIN 4.203,80
HABER /  DÜNYA

Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı

Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Abone ol

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Han Yunus'un doğusunda bir mayın tarlasının patlatılması ve bölgenin havan toplarıyla vurulması sonucu Siyonist birlikten ölen ve yaralananlar oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusunda hedef alınan bölgede imha edilmiş zırhlı aracın İsrail güçleri tarafından çekildiği ve tahliye için bölgeye helikopterlerin indiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
Altın fiyatları tepetaklak! Gram-çeyrek fiyatına bakın
Altın fiyatları tepetaklak! Gram-çeyrek fiyatına bakın
Çin'den Pakistan-Hindistan çatışması açıklaması
Çin'den Pakistan-Hindistan çatışması açıklaması
Jose Mourinho'nun sözleşmesi Fenerbahçe'ye kabus gibi çöktü işte o özel madde
Jose Mourinho'nun sözleşmesi Fenerbahçe'ye kabus gibi çöktü işte o özel madde
Valilik açıkladı! 177 gün süreyle girişler yasaklandı
Valilik açıkladı! 177 gün süreyle girişler yasaklandı
Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar
Penta Teknoloji'den 2025'in ilk çeyreğinde 35,9 milyon lira net kar
İş Bankası 2025'in ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira kar elde etti
İş Bankası 2025'in ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira kar elde etti
Logo Yazılım 40 yıllık teknoloji yolculuğunu sergide anlattı
Logo Yazılım 40 yıllık teknoloji yolculuğunu sergide anlattı
TÜMGİŞ Mersin İçin Harekete Geçti. Turizm Yatırımı İçin Önemli Projeler
TÜMGİŞ Mersin İçin Harekete Geçti. Turizm Yatırımı İçin Önemli Projeler
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Otele çağırdı, video çekti! İstanbul'da sevgili tuzağı kabusla bitti!
Hindistan Pakistan savaşı başladı sebep ne? Bu savaşta kıyamet kopar
Hindistan Pakistan savaşı başladı sebep ne? Bu savaşta kıyamet kopar
Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan dron havada vurularak düşürüldü
Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan dron havada vurularak düşürüldü