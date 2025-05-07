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 2017'de tartışmalara yol açmıştı! ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'ne "Arap Körfezi" diyecek!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 2017'de tartışmalara yol açmıştı! ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'ne "Arap Körfezi" diyecek!

 ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi'ni "Arap Körfezi" ya da "Arabistan Körfezi" olarak adlandıracağı bildirildi. Trump'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde duyuruyu yapacağı bildirildi.

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ABD yönetiminde ismi paylaşılmayan yetkililere dayandırılan habere göre Trump, gelecek hafta Suudi Arabistan ziyaretinde yeni duyuru yapacak.

Buna göre Trump, uluslararası arenada Basra Körfezi olarak tanınan bölgeye "Arap Körfezi" ya da "Arabistan Körfezi" adını verecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği açıklamıştı.

Farklı tanımlamalar

ABD ordusu uzun yıllardır yaptığı açıklamalar ve yayımladığı görüntülerde bölgeyi tek taraflı olarak "Arap Körfezi" olarak adlandırıyor.

Google Haritalar'da "Basra Körfezi (Arap Körfezi)" olarak görünen bölge, Apple Haritalar'da ise sadece "Basra Körfezi" şeklinde geçiyor.

16. yüzyıldan bu yana yaygın "Basra Körfezi" ismiyle tanınan bölgeyi, Orta Doğu'daki birçok ülke "Arap Körfezi" olarak isimlendiriyor.

Arap Yarımadası'nın kuzeyini, İran'ın güneybatısındaki Hint Okyanusu'na bağlayan bölge, önemli petrol ve doğal gaz yatakları arasında bulunuyor.

 2017'deki tartışma

Trump'ın ilk döneminde, 2017 yılında söz konusu bölge için "Arap Körfezi" adını kullanması tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın "coğrafya çalışması" gerektiğini öne sürmüştü.

O dönemin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, açıklamasında, "Herkes Trump'ın dostluğunun en yüksek teklifi verene satılacağını biliyordu. Şimdi coğrafyasının da satıldığını biliyoruz.” demişti.

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