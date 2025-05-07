Nakit emekli promosyonu en yüksek olan banka hangisi! 10 ay para veren var

Emekli maaşı alacağınız bankayı seçerken promosyon miktarlarını kontrol etmenizde fayda var. Bazı bankaların promosyon tutarı 27 bin lirayı bulurken, bazı bankalarda rakam 12 binlerde. Promosyon seçerken bankaların şartlarını incelemek faydalı olacaktır. Zira bu promosyonların tamamını nakit değil. Bazı bankalar promosyonu fatura talimatı ve kredi kartına harcama sözü gibi şartlara bağlıyor. Şarta bağlanmış en yüksek emekli promosyonu Vakıfbank'ta... Nakit olarak bakıldığında ise en yüksek promosyonu 15 bin lira ile 5 banka veriyor.