Nakit emekli promosyonu en yüksek olan banka hangisi! 10 ay para veren var
Emekliler için bankaların verdiği promosyon rakamları hayli farklı. Bazıları 27 bin liraya yakın promosyon verirken bazı bankalarda bu rakam 12 bin lira civarında. Emekli maaşınızı taşımadan önce mutlaka promosyon rakamlarını inceleyin. Zira nakit promosyon ile taahhüte bağlı promosyon farklı. Şu anda yan ödemelerle birlikte en yüksek emekli maaşı promosyonunu Vakıfbank veriyor. Banka 10 ay boyunca da kredi kartı harcamasına ek ödeme yapıyor. Nakitte en yüksek promosyon ise...
Emekli maaşı alacağınız bankayı seçerken promosyon miktarlarını kontrol etmenizde fayda var. Bazı bankaların promosyon tutarı 27 bin lirayı bulurken, bazı bankalarda rakam 12 binlerde. Promosyon seçerken bankaların şartlarını incelemek faydalı olacaktır. Zira bu promosyonların tamamını nakit değil. Bazı bankalar promosyonu fatura talimatı ve kredi kartına harcama sözü gibi şartlara bağlıyor. Şarta bağlanmış en yüksek emekli promosyonu Vakıfbank'ta... Nakit olarak bakıldığında ise en yüksek promosyonu 15 bin lira ile 5 banka veriyor.
Süre dolmadan emekli maaşı taşınabilir mi? : Evet taşınabilir. Emekli maaşı için verilen taahhüt süresi 3 yıl. Bu süre dolmadan da isterseniz ayrılabilirsiniz. Bunu tercih ettiğinizde ayrılmak istediğiniz bankanız kalan süreyi hesaplayıp geri ödeme istiyor. Son yıllarda yaşadığımız yüksek enflasyon göz önüne alındığında geri ödeyeceğiniz rakam hayli düşük olacaktır. Dolayısıyla yeni promosyon fırsatlarını değerlendirmek en makul olanı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor... Gelin birlikte gözatalım;
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası'nın yeni emekli maaşı kampanyasında yeni müşterilerine özel... Banka 31 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada 21 bin liraya varan promosyon sözü veriyor. İş Bankası'nın resmi hesabından yayınladığı promosyon rakamları şöyle:
10 bin lira maaşı olanlara nakit 6.25 TL promosyon, fatura talimatına 1000 TL maxi puan, tek seferde 2500 TL üzeri kredi kartı harcamasına işlem başına 500 TL toplamda 5 bin TL promosyon. Böylelikle toplam ödeme 12.250 lira olacak.
10.000-14.999 TL maaşı olana aynı şartlarla 10 bin nakit, kredi kartı ödeme şartı ile toplamda 16 bin lira promosyon..
15.000-19.999 TL arası maaşı olana 12.500 TL nakit, 1000 TL maxi puan, 5000 TL kredi kartı maxi puan, toplamda 18.500 TL promosyon.
20000 TL üstü maaşı olana 15.000 TL nakit promosyona ek, fatura talimatı şartıyla 1000 TL maxi puan, Tek seferde 2500 TL harcama şartıyla toplamda 5 bin TL kredi kartına puan ile toplamda 21.000 TL ödeme.
INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.