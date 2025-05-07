İstanbul'da 2. deprem! 6.2'lik depremin artçıları sürüyor, Kandilli'den açıklama

İstanbul'da deprem oldu. Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu sabah yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğüne bir deprem daha meydana gelmişti. Sabah saatlerindeki deprem de 12.4 km derinlikte kaydedilmişti.