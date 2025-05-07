BIST 9.168
DOLAR 38,65
EURO 43,94
ALTIN 4.197,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.

İlgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası - Resim: 0

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Abdulkadir Uraloğlu detayları açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Bakan Abdulkadir Uraloğlu detayları açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Erdoğan'a hakaret etmişti! İlave TV’den Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Erdoğan'a hakaret etmişti! İlave TV’den Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Tüpraş'ta anlaşma oldu: İşçilere yüzde 67 zam
Tüpraş'ta anlaşma oldu: İşçilere yüzde 67 zam
 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti
 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti
İstanbul'daki 6,2'lik deprem için kritik rapor! Büyük deprem riski bitti mi?
İstanbul'daki 6,2'lik deprem için kritik rapor! Büyük deprem riski bitti mi?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık
Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık
Son 17 sezona damga vuran istatistik! Okan Buruk sürdürebilecek mi?
Son 17 sezona damga vuran istatistik! Okan Buruk sürdürebilecek mi?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak
ASELSAN'dan ani kalp durmalarına müdahale cihazı! Saniyeler içinde...
ASELSAN'dan ani kalp durmalarına müdahale cihazı! Saniyeler içinde...
Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı
Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı
Hindistan ve Pakistan nükleer silahları ateşlerse bittik! 6 yıl önceden olacakları yazmışlar
Hindistan ve Pakistan nükleer silahları ateşlerse bittik! 6 yıl önceden olacakları yazmışlar