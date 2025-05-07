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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Yarı final rövanş maçlarında, Manchester United-Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt-Tottenham karşılaşmaları yapılacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde rövanş maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

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