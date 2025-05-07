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Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık

Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık

Star TV’nin sevilen dizisi “Kral Kaybederse”, yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Başarılı oyuncu İsmail Demirci ise dizide canlandırdığı “Fikret” karakteriyle ekrana dün akşam son kez geldi.

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OGM Pictures imzasıyla ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu “Kral Kaybederse” dizisi, yeni sezonda da yayın hayatını sürdürecek. Henüz sezon finali tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, dizide kısa süreliğine konuk oyuncu olarak yer alan İsmail Demirci'nin hikâyesi sona erdi.

Demirci, başta yalnızca üç bölüm için planlanan “Fikret” rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak karaktere gösterilen ilginin ardından oyuncunun rolü dört bölüm daha uzatıldı ve toplam yedi hafta boyunca projede yer aldı.

Dizinin 6 Mayıs akşamı yayınlanan bölümünde Demirci’nin canlandırdığı karaktere veda edilirken, yapım ekibi ve izleyiciler başarılı oyuncuya sosyal medya üzerinden teşekkürlerini iletti.

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