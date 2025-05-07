Tüpraş'ta anlaşma oldu: İşçilere yüzde 67 zam

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş’ta yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 2025 yılı için maaşlara toplamda yüzde 67,4 oranında zam yapılacak.

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Tüpraş ile işçi sendikaları arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde mutabakata varıldı. Yeni sözleşmeye göre, çalışanlara 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 35, ikinci altı ayında ise yüzde 24 oranında ücret artışı uygulanacak. Böylece yıllık kümülatif zam oranı yüzde 67,4’e ulaşacak.

SOSYAL YARDIMLARA DA YÜKSEK ARTIŞ

Sadece maaşlarda değil, sosyal haklarda da dikkate değer artışlar sağlandı. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım kalemlerinde yüzde 45 ila yüzde 55 arasında zam yapılacağı bildirildi.

Tüpraş yönetimi ile işçi temsilcileri arasında sağlanan bu uzlaşının, hem çalışan memnuniyetini hem de üretim verimliliğini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Toplu sözleşme kapsamında belirlenen yeni haklar, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2027 tarihleri arasında 3 yıl geçerli olmak üzere;

• 2025 yılının ilk 6 aylık dönemi için %35, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için ise %24,

• 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE + %4, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE,

• 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi için TÜFE +%6, ilgili yılın ikinci 6 aylık dönemi için TÜFE oranında ücret artışı yapılması,

• Çeşitli sosyal yardım unsurlarının ilk yıl için %45-55 arasında değişen oranlarda, takip eden yıllar için ise TÜFE oranında artırılarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.